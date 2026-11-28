La Torre de Samanes, último vestigio de una localidad medieval, entra en la Lista Roja de Hispania Nostra. - HISPANIA NOSTRA

TARAZONA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

Hispania Nostra incorpora a su Lista Roja la Torre de Samanes, una construcción medieval situada en las proximidades de Cunchillos, dentro del término municipal de Tarazona, en la provincia de Zaragoza.

El inmueble constituye el único testimonio que permanece de la antigua localidad de Samanes, documentada desde el siglo XII, y conserva un importante valor histórico por su pasado defensivo y su posterior transformación en ermita. Sin embargo, pese a estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC), presenta un avanzado estado de deterioro, con importantes grietas y daños en la cubierta que amenazan su estabilidad, han indicado desde Hispania Nostra.

La torre destaca por su arquitectura medieval, con una planta rectangular de 12,50 por 9 metros, muros de sillarejo reforzados con sillares de piedra en las esquinas y una bóveda de cañón apuntado en su planta inferior.

Entre sus elementos más característicos se encuentran la puerta de acceso con arco apuntado y los estrechos vanos de sus muros, algunos semejantes a aspilleras, que reflejan su antigua función defensiva.

Su historia está estrechamente vinculada a la evolución de Samanes, una población que en el siglo XIV pertenecía al Obispado de Tarazona y que fue escenario de distintos conflictos. Tras perder su función militar, la torre fue adaptada como ermita, incorporando un pequeño campanario de ladrillo. Desde entonces, es conocida popularmente en Tarazona y sus alrededores como La Ermita.

UNA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL CONVERTIDA EN ERMITA

La Torre de Samanes constituye el último testimonio de la antigua población del mismo nombre, cuya existencia está documentada desde el siglo XII. Durante la Edad Media, el enclave fue escenario de diferentes episodios bélicos.

En 1344 fue ocupado por García de Lóriz durante la Guerra de la Unión y, posteriormente, en 1400, fue tomado por los castellanos. El edificio se organizaba originalmente en dos plantas, con una estancia inferior cubierta por una bóveda de cañón apuntado reforzada mediante arcos fajones.

Sus muros presentan distintos vanos, algunos estrechos y de carácter defensivo, mientras que otros corresponden a intervenciones posteriores. A partir del siglo XVI, la construcción comenzó a utilizarse como ermita, para lo que se incorporaron elementos de ladrillo en su parte superior, entre ellos un pequeño campanario.

En 1607, el obispo Diego de Yepes donó el inmueble al arcediano Miguel de Hortí. La torre sobrevivió a los procesos de desamortización y, hacia 1980, pasó a ser propiedad de la familia que hasta entonces se había encargado de su cuidado.

En la actualidad, la Torre de Samanes se encuentra abandonada y presenta un preocupante estado de conservación. Las grietas de considerable importancia que afectan a su estructura podrían provocar su derrumbe si no se interviene a tiempo. A ello se suman los daños existentes en la cubierta, que agravan su deterioro.

A pesar de contar con la declaración de Bien de Interés Cultural y ser de propiedad privada, la situación del inmueble pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que permitan preservar su valor histórico y arquitectónico.

160 BIENES EN LA LISTA ROJA

Con esta incorporación, la Lista Roja de Hispania Nostra suma un total de 160 bienes patrimoniales en riesgo de desaparición o deterioro en Aragón. Por provincias, Zaragoza encabeza la lista con 73 bienes, seguida de Huesca (52) y Teruel (35).

Estas cifras reflejan la situación de vulnerabilidad de numerosos elementos del patrimonio histórico y cultural de la comunidad autónoma y la necesidad de impulsar actuaciones que garanticen su conservación.

La Lista Roja de Hispania Nostra identifica bienes culturales y naturales amenazados en España por factores como el abandono, la falta de mantenimiento, el vandalismo o la ausencia de intervenciones adecuadas.

Las incorporaciones parten de propuestas ciudadanas que posteriormente son evaluadas por el Comité Científico de la asociación, encargado de analizar la documentación aportada, verificar el estado de conservación de los bienes y comprobar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos.

Su inclusión responde exclusivamente a una situación objetiva de riesgo y a la necesidad de visibilizarla para promover su protección y conservación.