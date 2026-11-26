ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acoge desde este viernes 'Titizé. Un sueño en Venecia', una producción de Compagnia Finzi Pasca que propone un viaje a una Venecia suspendida entre la realidad y la fantasía a través del teatro visual, la música, el humor y la acrobacia. El espectáculo podrá verse hasta el domingo 29 de noviembre en cuatro funciones y está dirigido a públicos de todas las edades.

Sin necesidad de palabras, 'Titizé' construye una sucesión de imágenes y escenas en las que once artistas, entre actores, músicos y acróbatas, transforman continuamente el espacio escénico.

El clown, el lenguaje corporal, las acrobacias y diferentes máquinas escénicas se combinan en una propuesta que toma como punto de partida el universo de los sueños.

El propio título, 'Titizé' ("tú eres" en dialecto veneciano), remite a conceptos como la identidad y el encuentro. Tradición e innovación se mezclan en una puesta en escena inspirada en Venecia y construida a partir de recursos visuales, movimiento, música y humor. El espectáculo da vida a una Venecia mágica y fascinante, suspendida entre la realidad y la fantasía.

La producción lleva el sello de Compagnia Finzi Pasca, compañía con más de cuatro décadas de trayectoria internacional. Entre sus trabajos figuran espectáculos vinculados al Cirque du Soleil, como "Corteo" y "Luzia", además de su participación en grandes ceremonias olímpicas.

'Titizé. Un sueño en Venecia" se representará el viernes 27 de noviembre a las 20.00 horas; el sábado 28, a las 17.00 y a las 21.00 horas; y el domingo 29, a las 17.00 horas. La función del viernes 27 está incluida entre las funciones bonificadas del Teatro Principal.

Las entradas están a la venta a través de los canales habituales del Teatro Principal de Zaragoza.