La consejera Eva Valle junto a representantes de la empresa, en su visita a la planta de Gres Aragón, en Alcorisa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCORISA (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha visitado este miércoles las instalaciones de FAVEKER, división de Gres Aragón especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones cerámicas para fachadas ventiladas, en Alcorisa (Teruel).

Valle ha destacado a esta empresa como "un buen ejemplo de la industria aragonesa que queremos impulsar: arraigada al territorio, innovadora, competitiva y con capacidad para vender sus productos en cualquier parte del mundo". Además, se ha referido al refuerzo que contemplan los Presupuestos del Gobierno de Aragón en 2027 para facilitar la salida al exterior de las empresas de la Comunidad.

El Departamento de Economía, Competitividad y Empleo destinará más de 4,1 millones de euros al conjunto de las políticas de internacionalización, mientras que la transferencia a AREX se elevará hasta 3,2 millones de euros, más del doble que en 2024 y 2025, la cifra más elevada de su historia reciente. Al respecto, Valle ha afirmado que "queremos más empresas aragonesas capaces de competir en todo tipo de mercados y, sobre todo, queremos que ninguna empresa con capacidad para crecer fuera deje de hacerlo por falta de apoyo o acompañamiento".

Los Presupuestos de 2027 incorporan además una nueva línea de 250.000 euros de ayudas directas a empresas para apoyar procesos de internacionalización vinculados a inversiones en digitalización, automatización y mejora de la competitividad, con especial atención a las pymes.

Para la consejera, la planta de Alcorisa representa además la capacidad de la industria para generar actividad económica desde el territorio y proyectarse internacionalmente. "La internacionalización no significa deslocalizarse, sino todo lo contrario: significa hacer más fuertes nuestras empresas aquí para que puedan competir fuera. Desde Alcorisa se fabrican soluciones que llegan a más de 100 países", ha concluido.

GRES ARAGÓN TIENE PRESENCIA EN MÁS DE 100 PAÍSES

Gres Aragón industria aragonesa con presencia en más de 100 paísesGRES Aragón es una empresa industrial aragonesa con 83 años de trayectoria, especializada en la fabricación y comercialización de soluciones cerámicas bajo las marcas Gres Aragón y FAVEKER.

La compañía forma parte del Grupo SAMCA, grupo industrial aragonés con presencia internacional en 14 países y actividad en sectores como minería industrial, energías renovables, materiales avanzados, envases y fibras, agroalimentación, nutrición vegetal e inmuebles y servicios.La internacionalización constituye uno de sus principales vectores de crecimiento.

Exporta alrededor del 60% de su cifra de negocio, comercializa aproximadamente 2.000 referencias cerámicas y sus productos están presentes en más de 100 países de los cinco continentes.

FAVEKER es la división de la compañía especializada en fachadas ventiladas cerámicas. Su planta de Alcorisa fue puesta en marcha en 2020 tras una inversión superior a 15 millones de euros. Cuenta con 18.000 metros cuadrados, está altamente automatizada y produce piezas cerámicas de gran formato y altas prestaciones, principalmente destinadas a fachadas ventiladas y peldaños de gres porcelánico.