Archivo - Zaragoza reta a creadores de contenido a mostrar la magia de su Navidad a través de redes sociales. - DANIMARCOSFOTO - Archivo

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza la segunda edición del reto dirigido a creadores de contenido digital --User Generated Content, UGC-- para reforzar la proyección de la Navidad zaragozana a través de las redes sociales.

Este año, como principal novedad, la convocatoria apostará por potenciar la creatividad y el talento de los propios participantes, limitando el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de los contenidos, han indicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Tras la buena acogida de la primera edición, en la que participaron 125 personas que generaron un total de 319 piezas de contenido digital, el Ayuntamiento de Zaragoza da continuidad a esta iniciativa de comunicación bajo el lema 'Zaragoza, donde la magia sucede', con la que pretende ampliar el alcance de la campaña navideña municipal y reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico, cultural y comercial durante estas fechas.

COMPARTIR A TRAVÉS DE INSTAGRAM Y TIKTOK

El objetivo es que sean los propios zaragozanos y quienes visitan la ciudad durante la Navidad los encargados de compartir, desde una mirada personal, cercana y auténtica, sus experiencias a través de Instagram y TikTok.

El encendido de luces, los mercados navideños, la pista de hielo, la Ruta de la Luz, la gastronomía típica o la Cabalgata de Reyes serán algunos de los escenarios que podrán inspirar las creaciones de los participantes.

La creatividad frente a los contenidos generados por inteligencia artificial Las bases de esta segunda edición incorporan por primera vez una regulación específica sobre el uso de la inteligencia artificial.

Aunque se permitirá su utilización como herramienta de apoyo, esta no podrá ser la base de la creación de las piezas audiovisuales, primando así la capacidad creativa, la originalidad y la mirada personal de los participantes.

Otra de las novedades es la incorporación de un sistema de selección en dos fases. En primer lugar, la comisión de valoración realizará una preselección de hasta diez propuestas finalistas, atendiendo a su calidad, creatividad, originalidad y adecuación a la temática.

Posteriormente, estas propuestas serán valoradas sobre un máximo de 100 puntos, distribuidos en tres criterios: creatividad y originalidad del contenido (40 puntos), calidad estética y audiovisual (30 puntos) y adecuación a la temática y capacidad de promoción de Zaragoza (30 puntos).

Así, la creatividad y la calidad de los contenidos serán determinantes en la selección de las tres mejores propuestas, independientemente de su popularidad en las redes sociales.

REQUISITOS Y PLAZO DE PARTICIPACIÓN

La convocatoria está abierta a personas a partir de 16 años que dispongan de cuentas activas y perfiles públicos en las redes sociales contempladas en las bases.

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco piezas de contenido, en formato reel o publicación, elaboradas por el propio creador y desarrolladas íntegramente en el término municipal de Zaragoza.

Las publicaciones deberán mencionar las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza e incluir el hashtag '#ZaragozaEsMagia'. Asimismo, los participantes deberán seguir los perfiles municipales y facilitar, cuando les sean requeridas, las estadísticas de alcance e interacción de sus publicaciones.

El plazo de participación comienza este viernes, 27 de noviembre, una vez tenga lugar el encendido de la iluminación navideña, y se extenderá hasta el 7 de enero de 2027, inclusive.

Las personas interesadas deberán comunicar su participación a través del formulario disponible en la web municipal: 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/formulario/10763'.

UNA DOTACIÓN ECONÓMICA DE 5.000 EUROS

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene la dotación económica de 5.000 euros de la primera edición, con 2.000 euros para la propuesta mejor valorada, 1.500 euros para la segunda y 1.000 euros para la tercera.

A estas cuantías se sumarán 500 euros para la publicación que obtenga un mayor número de "me gusta", un reconocimiento adicional compatible con cualquiera de las tres primeras posiciones.

La comisión formulará su propuesta de selección antes del 15 de febrero de 2027. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa apostando por nuevas fórmulas de comunicación y promoción de la ciudad, implicando a la ciudadanía en ser "embajadora" de la ciudad, a través de la difusión de sus atractivos y reforzando la Navidad como un periodo de especial dinamización social, cultural, comercial y turística.

USER GENERATED CONTENT

Un UGC --User Generated Content-- es una persona creadora de contenido que comparte en redes sociales experiencias reales vividas en primera persona.

El UGC conecta con su audiencia desde la cercanía y muestra lo que ocurre en la ciudad tal y como lo perciben quienes la recorren. Sus historias generan empatía porque nacen de experiencias reales y sus contenidos se multiplican en redes y llegan a públicos diversos, dentro y fuera de la ciudad.