Archivo - Panel de control de la contaminación - MIGUEL GRACIA - Archivo

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa nuevas herramientas digitales para mejorar el conocimiento y el seguimiento de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero de la ciudad, dentro del proyecto europeo Intelligent Private-Public Neutral Carbon Platform (IPPCP).

Este proyecto está coordinado por el Ayuntamiento de Zaragoza y también participan otras ciudades y organismos de la Unión Europea, en un entorno de colaboración público-privada que permitirá sistematizar la recogida de datos ambientales, mejorar su análisis y facilitar su consulta mediante gráficos y mapas.

El objetivo es disponer de información más completa para conocer la procedencia las emisiones, cómo evolucionan a lo largo del tiempo y qué impacto tienen las medidas que se ponen en marcha para reducirlas.

Esta información será de utilidad tanto para los servicios municipales, a la hora de planificar y evaluar políticas ambientales, como para la ciudadanía, las empresas, las asociaciones y la comunidad investigadora, ha explicado el concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro.

El proyecto contempla el desarrollo de formularios y sistemas de intercambio de información que simplifiquen el registro de emisiones y consumo energético, especialmente en el ámbito industrial y en otros sectores cuya actividad no está gestionada directamente por el Ayuntamiento.

En la actualidad, buena parte de estos datos se recogían mediante solicitudes individuales a las empresas y entidades correspondientes.

UN PANEL DE GRÁFICOS Y MAPAS PARA CONSULTAR LA EVOLUCIÓN AMBIENTAL

Una de las principales aplicaciones del proyecto será el desarrollo de herramientas visuales mediante gráficos y mapas. De esta manera, la información ambiental podrá consultarse de forma más sencilla, facilitando la identificación de tendencias y la comprensión de los principales factores que influyen en la evolución climática de Zaragoza.

El panel estará orientado a ofrecer información útil a diferentes perfiles, desde los responsables municipales que necesitan evaluar las políticas ambientales hasta investigadores, asociaciones, empresas y ciudadanos interesados en conocer la situación y evolución de la ciudad.

La iniciativa también busca reforzar la transparencia y la participación, incorporando a los agentes sociales y económicos de Zaragoza como parte de un modelo de gobernanza climática compartida.

Un proyecto europeo para acelerar la neutralidad climática IPPCP es la continuación de la línea de trabajo iniciada con el proyecto europeo USAGE y tiene como objetivo desarrollar espacios de datos público-privados que permitan acelerar el avance hacia la neutralidad climática y la contaminación cero en Zaragoza y Liubliana (Eslovenia), mejorando los inventarios de emisiones y el seguimiento medioambiental de ambas ciudades.

La iniciativa permitirá, además, facilitar la elaboración de indicadores y dar respuesta a los compromisos vinculados a iniciativas internacionales como la Misión de Ciudades de la Unión Europea, el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía y el sistema de evaluación CDP.

El Ayuntamiento de Zaragoza coordina el proyecto y participa como intermediario, proveedor y usuario de datos y servicios. El consorcio europeo está integrado también por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), GeoSpatiumLab, el Ayuntamiento de Liubliana y la empresa eslovena Envirodual.

Con esta iniciativa, Zaragoza avanza hacia un modelo de gestión ambiental basado en información más completa, entendiendo que el conocimiento de las emisiones y de su evolución constituye un paso imprescindible para diseñar políticas climáticas eficaces y avanzar hacia una ciudad más sostenible y climáticamente neutra.