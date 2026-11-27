Balsa realizada en La Morea - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha invertido más de 165.000 euros en las obras de construcción de dos balsas ganaderas y tres abrevaderos en el monte del Joyetón y La Morea, en la cordillera del Cuera, en Peñamellera Alta. El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha visitado este viernes la balsa de La Morea, cuyos trabajos ha ejecutado el Ayuntamiento con fondos de Infraestructuras Rurales y Prevención de Incendios.

Estas infraestructuras permitirán recoger y almacenar agua procedente de precipitaciones y escorrentías para garantizar el abastecimiento del ganado durante los meses de verano en una amplia zona de pastizales. Al mismo tiempo, permitirán contar con más recursos frente a los incendios. Las balsas almacenan el agua y permiten distribuirla mediante tuberías a los tres abrevaderos, situados en diferentes puntos del monte. Además, los equipamientos cuentan con bañeras de fibra de vidrio recubiertas de mampostería de piedra, para favorecer su integración en el entorno.

Las actuaciones también han contado con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) y han sido ejecutadas en parte por la cooperativa Asturias Forestal. Estas inversiones mejorarán las condiciones para el aprovechamiento de los pastos de montaña, facilitarán el manejo del ganado y reforzarán la disponibilidad de recursos hídricos en las épocas de mayor escasez, al tiempo que contribuirán a la gestión de los montes.

Las obras forman parte de las medidas impulsadas por el Gobierno de Asturias en el marco del Pacto por el Medio Rural, acordado con organizaciones agrarias, entidades del sector agroalimentario, forestal y pesquero y otros agentes del territorio. Este acuerdo contempla inversiones y actuaciones para fortalecer la actividad agraria y ganadera, mejorar las infraestructuras rurales y favorecer la viabilidad de las explotaciones y el desarrollo de los territorios rurales.

Por otra parte, Medio Rural ejecuta en Peñamellera Alta inversiones para mejorar las infraestructuras municipales, la prevención de incendios y la conectividad de las zonas rurales.

En concreto, el concejo dispone de 221.676 euros del Fondo de Inversión Rural y Prevención de Incendios. El pago correspondiente a este año, que asciende a 55.419 euros, se tramitará una vez justificado el gasto.

Además, el Principado financia con 86.565 euros los servicios de defensa contra incendios forestales, que incluyen la reparación de parte del camino del Collado Ruenes (39.500 euros) y la reparación de parte del vial de Llabándames (36.250 euros).