Archivo - Lonja de pescado, Rula de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha destinado 944.766 euros a apoyar proyectos de acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura en la convocatoria de ayudas correspondiente a 2026. Esta línea de subvenciones contribuye a modernizar las empresas, mejorar sus procesos productivos y reforzar su competitividad, en línea con los objetivos recogidos en el Pacto por el Medio Rural.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, acompañado por el director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, ha visitado este lunes dos empresas del sector pesquero en Avilés para conocer de primera mano su actividad y las inversiones que están desarrollando con el respaldo de estas ayudas.

Durante la visita, Marcos ha destacado que "el sector pesquero asturiano necesita empresas fuertes, modernas y con capacidad para competir. Por eso, desde el Gobierno del Principado respaldamos las inversiones que permiten mejorar las instalaciones, incorporar nuevas tecnologías y ganar competitividad".

La primera parada ha tenido lugar en Asturpesca, S.L., empresa especializada en la manipulación, transformación y comercialización de pescados y mariscos frescos, elaborados y congelados, así como en el fileteado de pescado. La compañía ha recibido una subvención de 50.735 euros para financiar una inversión de 101.471 euros destinada a la adaptación de software y la adquisición de equipamiento informático.

Posteriormente, el consejero ha visitado las instalaciones de Sellavarim, S.L., que comercializa sus productos bajo la marca Miravalles. La empresa está especializada en la elaboración artesanal de semiconservas y preparados del Cantábrico, entre los que destacan las anchoas, los boquerones en distintas elaboraciones y los lomos frescos de trucha asalmonada. Para reforzar su actividad, ha obtenido una ayuda de 4.162 euros destinada a financiar una inversión de 8.324 euros en la adquisición de básculas, una etiquetadora y un armario expositor.

La jornada ha concluido en la Nueva Rula de Avilés. Marcelino Marcos ha recorrido las instalaciones para conocer su funcionamiento y la actividad que desarrolla.