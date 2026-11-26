El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en el Mercado de Ganados de Cabañaquinta. - GOBIERNO DE ASTURIAS

El consejero anuncia una nave de 1.250 metros cuadrados durante su visita a El Mercaón, que reúne a más de 800 animales OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha avanzado este jueves que el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 incluye una partida de 480.000 euros para cubrir el Mercado de Ganados de Cabañaquinta, en Aller.

Marcos lo ha anunciado durante su visita a El Mercaón, una de las citas ganaderas más destacadas del calendario ferial asturiano. "Esta inversión completará el trabajo que el Ayuntamiento de Aller ha desarrollado en los últimos años para modernizar el recinto ferial. Queremos que esta localidad disponga de unas instalaciones adecuadas, a la altura de la importancia de su actividad ganadera, y que puedan prestar servicio durante todo el año", ha señalado.

El proyecto contempla una nave cubierta de 1.250 metros cuadrados, con suelo técnico para los amarres del ganado. Con ella se culminará la remodelación del recinto, que contará con instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades del sector.

La infraestructura protegerá de las inclemencias meteorológicas a los profesionales y a las reses. Según el Principado, esto reforzará el bienestar animal y mejorará las condiciones de trabajo en el mercado.

La nave tendrá además un carácter polivalente. Podrá acoger eventos agroganaderos y actividades culturales, lo que favorecerá su uso como equipamiento público al servicio del concejo.

"Las ferias ganaderas forman parte de la actividad económica y de la identidad de nuestros pueblos. Mantenerlas y dotarlas de mejores infraestructuras es también una forma de apoyar a quienes viven del campo y de generar oportunidades en el medio rural", ha destacado el consejero.

PACTO POR EL MEDIO RURAL

La actuación se enmarca en los objetivos del Pacto por el Medio Rural, suscrito por el Gobierno del Principado y una amplia representación de organizaciones agrarias, empresariales, cooperativas y entidades vinculadas al campo. El acuerdo recoge más de 120 medidas para fortalecer la actividad económica, mejorar la viabilidad de las explotaciones y favorecer la cohesión territorial. Entre ellas figura el compromiso de impulsar unas condiciones adecuadas para la actividad agraria y ganadera.

MÁS DE 800 ANIMALES

La feria de El Mercaón reúne este año más de 800 animales inscritos de las especies bovina, equina y caprina. La mayoría son équidos, con una importante presencia de ejemplares procedentes de León, Cantabria y Galicia.

La organización cuenta con un responsable de bienestar animal y un operario que desinsecta vehículos y ganado. Ambas medidas buscan garantizar las condiciones sanitarias y de bienestar durante la feria.