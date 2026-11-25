Acondicionamiento de la pista de acceso al Cordal de Peón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha invertido en esta legislatura 1.424.573 euros en actuaciones de mejora de infraestructuras rurales, gestión de montes y prevención de incendios en Villaviciosa. Entre las intervenciones efectuadas destaca el acondicionamiento de la pista de acceso al Cordal de Peón, que ha visitado este miércoles el director general de Gestión Forestal, Javier Vigil.

La obra, adjudicada por 361.064 euros a la empresa Deymet S.L., permitirá mejorar un camino de 3.889 metros de longitud que comienza en las inmediaciones de Canedo y finaliza junto al área recreativa del Cordal de Peón. El itinerario facilita el acceso a las zonas de pastoreo y monte alto, así como a las plantaciones forestales de su entorno, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Los trabajos, que culminarán antes de que finalice el año, incluyen la ampliación de la plataforma, la renovación del pavimento, la mejora del drenaje y la adecuación de entradas a las fincas.

Por otro lado, el Gobierno de Asturias mantiene su colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa a través del Fondo de Infraestructuras Rurales y Prevención de Incendios, con una dotación de 325.148 para el concejo. Entre los proyectos incluidos en este convenio figuran el acondicionamiento del camino de La Rasa (47.185 euros), la instalación de sistemas de extinción de incendios mediante hidrantes (45.656 euros), la mejora del camino de Candanal (51.258 euros) y las actuaciones de defensa contra incendios del período 2024-2026 (104.471 euros).