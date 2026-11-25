Cartel del Programa Juventud Asturiana Cooperante - GOBIERNO DE ASTURIAS

Derechos Sociales y Bienestar concede el V Premio del Principado de Asturias al Deporte Inclusivo al paralímpico Alberto Suárez Laso OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ha convocado 25 becas de la octava edición del Programa Juventud Asturiana Cooperante, que fomenta la solidaridad internacional mediante estancias en países en los que se impulsan proyectos con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD). El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 4 de enero de 2027.

El programa, puesto en marcha en 2017, ofrece la oportunidad de conocer sobre el terreno el trabajo que desarrollan entidades de solidaridad internacional en comunidades de América Latina, Caribe y África.

Las becas se dirigen a jóvenes de 21 a 30 años, ambos inclusive, empadronados en Asturias y que cumplan los requisitos establecidos para cada una de las estancias. Las personas beneficiarias recibirán una ayuda económica para sufragar el desplazamiento, alojamiento, manutención, seguro y otros costes asociados a su participación.

Las estancias se distribuirán en ocho países: Colombia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Benín, República de Guinea, Senegal y Tanzania. Las tutorías correrán a cargo de doce ONGD: Asociación para la Cooperación Seronda, Conceyu de Solidaridá y Xusticia, Fundación El Pájaro Azul, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, Jóvenes y Desarrollo, Ingeniería Sin Fronteras Asturias, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, Matumaini, Médicus Mundi Norte, Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias, Pueblo y Dignidad y Soldepaz Pachakuti.

El proceso de selección constará de dos fases. La primer consistirá en una de preselección en la que se tendrán en cuenta la titulación académica, la formación vinculada a la acción solidaria internacional y la igualdad de género, así como la experiencia o las prácticas en programas internacionales y la participación en asociaciones juveniles, feministas o de carácter social.

La segunda etapa incluirá una formación obligatoria sobre solidaridad internacional y desarrollo, una prueba práctica y una entrevista personal. Finalmente, se llevará a cabo una fase preparatoria.

V PREMIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS AL DEPORTE INCLUSIVO

Por otro lado, La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha concedido el V Premio del Principado de Asturias al Deporte Inclusivo al paralímpico Alberto Suárez Laso, en reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y contribución a la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte.

El jurado ha acordado, por unanimidad, otorgar el galardón a Suárez Laso, medallista paralímpico en la modalidad de maratón T12, con un oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, una plata en Río 2016, diploma en Tokio 2020 y una plata en París 2024.

Además de su destacada carrera, el jurado ha valorado especialmente la labor divulgativa que desarrolla para promover los beneficios del deporte inclusivo tanto en centros educativos como en la sociedad en general. También ha tenido en cuenta su trabajo al frente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado (Fedema), de la que es presidente y en la que impulsa iniciativas que favorecen la práctica deportiva de las personas con discapacidad.

Esta edición del galardón ha recibido 25 candidaturas, una cifra que evidencia el creciente compromiso del tejido deportivo y social asturiano con la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.

La distinción está dotada con 6.000 euros y una escultura elaborada por la Fundación Vinjoy. Su objetivo es reconocer y visibilizar a las personas, clubes, federaciones, entidades y organizaciones que contribuyen de forma significativa a promover la inclusión, la accesibilidad y la participación plena de las personas con discapacidad en el deporte.