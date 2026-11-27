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OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha lamentado este viernes el fallecimiento del presidente de TSK, Sabino García Vallina, a quien han definido como el "referente más importante" de la actividad empresarial asturiana de los últimos 40 años.

En un comunicado, el presidente de APD en Asturias, Javier Sáenz de Jubera, ha asegurado que García es un "ejemplo de hombre hecho a sí mismo, con una larga trayectoria industrial".

"Sabino ha sido, desde la constitución de APD en Asturias hace 14 años, el miembro más activo y querido de su Consejo Rector. Sus comentarios siempre nos han ayudado a mejorar y le vamos a echar mucho de menos", ha asegurado.

Consejo Rector de APD ha decidido que los Premios Anuales que otorgan al mejor directivo de Asturias pasen a denominarse a partir de ahora en su honor Premios Sabino García Vallina. "No se nos ocurre una mejor forma de reivindicar su figura y legado, que siempre nos acompañará en la labor de la Asociación", ha indicado.