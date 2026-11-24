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GIJÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado, este martes, el expediente de contratación para adjudicar las obras de remodelación de la calle Cabrales.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se trata de una actuación integral que afecta a aceras y calzada, con un presupuesto total de 1.111.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de ocho meses.

La actuación incluye la renovación e implantación de los servicios urbanos, la red de saneamiento, la red de abastecimiento y la red de alumbrado público, con la implicación de la EMA (483.744,75 euros de aportación dentro del presupuesto total) para la renovación de sus servicios urbanos.

Asimismo, la obra se divide en tres tramos. El primero, entre las calles Ventura Álvarez Salas y Jovellanos, incluye la renovación del pavimento de calzada y de acera, igualando este último al existente en el paseo de El Muro, en el que se intercala baldosa de terrazo verde y baldosa de granito gris, ambas en forma romboidal.

En este caso, también se renueva el bordillo, pero se mantiene la alineación existente. Se incorpora, asimismo, la renovación de parte de la red de saneamiento y de abastecimiento.

En cuanto al segundo tramo, entre la plaza de los Campinos y la avenida de La Costa, se contempla un cambio de alineación, ganando hasta un metro de espacio en las aceras, de forma que se reduce el ancho de carril de la calzada, actualmente sobredimensionado, según el Ayuntamiento.

De la misma manera, se incorpora la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento, así como una nueva red de alumbrado público con la instalación de farolas en las aceras. En este caso, la pavimentación a implantar es igual a la existente en el tramo anterior de la calle Cabrales, baldosa Stonegranit Verde.

Respecto al tercer tramo, entre las calles Jovellanos y Covadonga y entre las avenidas de la Costa y de Pablo Iglesias, se sustituirán los sumideros actuales por otros de buzón y se renovará, también, el pavimento de la calzada.

Por otra parte, dentro de la Dirección General de Alcaldía, se ha dado luz verde a dos convenios de colaboración institucional con dos entidades de la ciudad: Fundación de Clubes Deportivos de la Zona Oeste de Gijón, para la puesta en marcha de sus diferentes actividades deportivas (15.000 euros); y Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias, con sede en El Musel, que representa al sector de la pesca artesanal.

Estos últimos han participado de forma activa en todas las reuniones preparatorias del Plan Especial de Naval Azul y con este convenio se abre una nueva vía de colaboración, además de contribuir con los gastos de certificación de sus productos artesanales.

Por otro lado, se ha autorizado una adenda al acuerdo para la rehabilitación residencial de Contrueces, una obra financiada con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de una prórroga para la ejecución de los trabajos que permitirá finalizar, "de manera óptima", la obra y recuperar las tres anualidades previstas, a fin de que los vecinos beneficiarios de esta ayuda puedan acogerse al consiguiente beneficio fiscal.

Al margen de ello, dentro del Servicio de Gestión de Personas, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público 2026 del Ayuntamiento de Gijón, "la más grande de la historia", según el Consistorio, con 103 plazas entre turno libre y de promoción interna.