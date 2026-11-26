Pleno del Ayuntamiento de Siero. - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves de manera definitiva el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 72.687.358 euros --un 6,42 por ciento más que en 2026--, tras resolver las reclamaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.

El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y PVF y el rechazo de PP, Vox, IU y Podemos, e incluye una inversión de más de 17 millones de euros junto con la congelación de impuestos, tasas y precios públicos.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha destacado que la aprobación definitiva permite adelantar a diciembre la tramitación de actuaciones con cargo a las cuentas de 2027, como la renovación de la calle Ramón y Cajal de Pola de Siero.

"A medida que vayan terminando proyectos, se irán tramitando ya en contratación para poder avanzar y adelantar plazos, que es de lo que se trata", ha explicado el regidor, quien también ha recordado que el equipo de gobierno ha aprobado los cuatro presupuestos del mandato "en tiempo y forma", algo que ha definido como un compromiso permanente con los ciudadanos.

SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL Y MOCIONES

En la misma sesión plenaria, la corporación ha dado el visto bueno a la modificación del trazado propuesta por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para suprimir el paso a nivel situado en la estación de El Berrón, lo que permite al organismo estatal avanzar en la redacción del proyecto de ejecución.

Respecto a las actuaciones previstas para eliminar pasos a nivel en el concejo, García ha señalado que "desde los gobiernos tenemos que buscar soluciones posibles a los problemas. No engañar a la gente con soluciones ideales que luego nunca se materializan".

Asimismo, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo a las familias de Lugones afectadas por la subasta de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en la que solicita dejar sin efecto dicho procedimiento, y ha abordado una declaración institucional en respaldo a las reivindicaciones laborales de los trabajadores del servicio de corresponsalías de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA).

Al término de la sesión, se ha dado lectura al manifiesto del Consejo de la Mujer de Siero con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) y se ha guardado un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento en memoria de las víctimas de la violencia de género.