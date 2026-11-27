Movilidad inicia la renovación del tramo del corredor del Narcea entre Calabazos y Casares, con más de 1,4 millones de inversión - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha comenzado las obras para renovar el tramo que une el túnel de Calabazos y Casares, en el corredor del Narcea. La actuación, con una inversión de 1.448.127 euros, permitirá mejorar el firme, el drenaje y los elementos de seguridad a lo largo de 11,4 kilómetros de vía. Los trabajos han comenzado con la limpieza de las márgenes de la carretera y el plazo de ejecución previsto es de siete meses.

Al inicio de esta actuación se suma la ejecución de otro tramo entre Cangas del Narcea y La Venta, cuyas obras ya han comenzado. Entre ambos superan los 2,5 millones de inversión para mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación en más de 20 kilómetros de la AS-15 (Corniana/Cornellana- puerto de Zárreu).

La segunda actuación permitirá rehabilitar el firme entre los puntos kilométricos 57,5 y 75,6. Cabe recordar que otras partes del tramo entre Cangas del Narcea y La Venta ya fueron objeto de renovación en el marco del plan del suroccidente en 2023. Es el caso del tramo entre Chanu y La Riela, así como de las travesías de Cibuyu y Augüera.

Por otro lado, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido los trabajos de estabilización de la pared que venía desarrollando en las inmediaciones de Calabazos tras el argayo registrado en febrero. Las labores han consistido en sanear y estabilizar más de 3.000 metros cuadrados de pared y han supuesto una inversión de más de 1,5 millones.

Desde 2022, el Gobierno de Asturias ha invertido 13,5 millones en mejorar la seguridad y comodidad del corredor del Narcea, con un total de actuaciones de diferente tipología para mantener y conservar esta carretera autonómica.