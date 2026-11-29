Rocas - ASOCIACIÓN DEFENSA DE ARENAS DE CABRALES

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por la Defensa Medioambiental de Arenas de Cabrales ha vuelto a plantear esta semana dudas sobre la seguridad de la ubicación elegida para la futura planta de biogás de Pescandi.

Así, han aportado una serie de fotografías tomadas hace unos días en Copacenti que muestran un nuevo desprendimiento de piedras sobre el camino y bloques que permanecen suspendidos en la ladera, con riesgo de nuevas caídas.

Para la asociación, estas imágenes son una nueva señal de alarma sobre la inestabilidad de un terreno. "Estamos viendo cómo se desprenden piedras de una ladera de manera reiterada. Si esto sucede ahora, ¿qué garantías tenemos de que una instalación industrial situada justo debajo estaría protegida frente a estos fenómenos?", señala la asociación.

Una caída de bloques sobre depósitos, conducciones, válvulas o equipos de la instalación podría generar fugas de gas y situaciones de riesgo de incendio o explosión, advierten.