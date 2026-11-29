Archivo - Cartel con información de autobuses, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Santiago de La Manjoya ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Oviedo para el lunes 30 de noviembre con el objetivo de exigir que se atiendan sus demandas y reclamar "un transporte público digno, eficiente y adaptado a las necesidades reales de los vecinos".

La entidad vecinal y representantes de la Junta Directiva de la Urbanización Bosque de La Zoreda han informado del traslado a los residentes el resultado del encuentro mantenido el pasado martes 17 de noviembre con el concejal de Movilidad, Ignacio Cuesta, y con la alcaldesa de barrio, Vanesa García, en el que han vuelto a insistir en que "la nueva Línea P no resuelve los problemas reales de movilidad de los vecinos ni puede sustituir las carencias de la Línea A".

Según ha explicado la asociación en una nota, para respaldar esta reivindicación han presentado los datos del propio Plan de Movilidad que sitúan a la Línea A dentro de la categoría de rentabilidad aceptable, aunque el edil mantiene que la Línea P responde a las necesidades de la zona porque el Centro Médico y Llamaoscura concentran el mayor número de viajeros, lo que evidencia, a juicio de los vecinos, que su prioridad ha sido conectar una entidad privada con un autobús cada diez minutos mientras "las demandas de transporte público de los vecinos continúan sin resolverse".

Asimismo, los residentes han criticado el compromiso adquirido para facilitar la conexión de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la zona y han considerado preocupante que la planificación pueda condicionarse a intereses comerciales para facilitar la venta de viviendas, advirtiendo de que "el transporte público es un servicio esencial y debe planificarse atendiendo al interés general" y "no puede convertirse en una herramienta al servicio de intereses privados o compromisos adquiridos con promotores inmobiliarios".

Finalmente, la Asociación de Vecinos Santiago de La Manjoya ha reiterado que sus reivindicaciones siguen siendo aumentar la frecuencia de la Línea A a 30 minutos y adelantar la primera salida a las 7.00 horas en ambas cabeceras, para atender a los trabajadores y estudiantes que necesitan desplazarse directamente a colegios, institutos, universidades y puestos de trabajo "sin transbordos ni esperas innecesarias".