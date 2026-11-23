Fotografía distribuida por una empresa de desokupación - AVISPA

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha emitido este lunes una nota de prensa en la que alerta sobre determinadas prácticas atribuidas a empresas de desokupación de inmuebles en el Principado que actúan de forma esporádica en la comunidad autónoma. La entidad ha considerado que estas actuaciones y la imagen profesional proyectada merecen un análisis por parte de las autoridades competentes para preservar las competencias reservadas por ley a los profesionales habilitados.

De esta forma, la asociación, que ha distribuido fotografías de actuaciones de esas empresas, solicita la intervención y supervisión administrativa de la Delegación del Gobierno en Asturias y de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional. En concreto, ha pedido analizar las actividades desarrolladas por esas firmas, comprobar si ejercen funciones de seguridad privada sin autorización e investigar posibles extralimitaciones en actuaciones de control, vigilancia, identificación o intervención sobre personas.

Asimismo, Avispa ha mostrado su preocupación por el uso de estéticas, uniformidades, distintivos y elementos de apariencia paramilitar o táctica que pueden inducir a confusión entre los ciudadanos con personal de seguridad privada o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La asociación ha recordado que la imagen de autoridad no otorga autoridad legal y que la uniformidad de los vigilantes está sometida a regulación, por lo que ha instado a revisar estas indumentarias ante posibles incumplimientos de las normas.

La entidad ha precisado que su postura no responde a una confrontación empresarial ni cuestiona el asesoramiento legítimo en la recuperación de inmuebles, sino a la necesidad de delimitar las funciones permitidas frente a las reguladas por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. En este sentido, ha subrayado que la recuperación de la posesión debe seguir los cauces legales establecidos y que un conflicto de ocupación no suspende las garantías constitucionales ni justifica coacciones, amenazas o retenciones ilegítimas.

Por último, la asociación ha defendido una seguridad privada profesional y sometida a control administrativo frente a lo que podría suponer intrusismo o competencia ejercida al margen de la legalidad.