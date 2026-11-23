XV edición de AsturFranquicia, la Feria de la Franquicia en Asturias. - GIJÓN IMPULSA

GIJÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Cristasa acogerá este próximo martes la XV edición de AsturFranquicia, la Feria de la Franquicia en Asturias, organizada por la Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias (AFyEPA) y que cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa, en cuyo desarrollo se dará entrega de sus galardones.

En concreto, la la entrega de los Premios AsturFranquicia 2026 está prevista para las 10.30 horas, en el marco del acto inaugural en el que participará el director-gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz.

Según una nota de prensa de Gijón Impulsa, en esta edición se reconocerá a tres franquicias por sus aportaciones al desarrollo y evolución de este modelo empresarial: Garanty Home; Curves; y Adaix.

En el caso de Garanty Home, se reconoce "su apuesta decidida por la incorporación de tecnología y herramientas de gestión como parte de su modelo de franquicia".

Respecto a Curves, se la premia "por convertir su modelo de negocio en una importante plataforma de emprendimiento femenino, especializada en atender las necesidades de la mujer".

En cuanto a Adaix, el galardón se le otorga "por la creación y desarrollo de Adaix School, integrando la formación y el acompañamiento como elementos esenciales de su propuesta de franquicia".

Asimismo, la Feria contará con la presentación de 26 modelos de negocio de distintos sectores de actividad, además de un espacio de networking en el que participarán centrales franquiciadoras, consultoras especializadas y entidades que prestan servicios de asesoramiento y apoyo a emprendedores e inversores.

La programación se completará con el XIV Taller para Emprendedores, que se desarrollará en dos franjas horarias, de 10.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

El evento está dirigido, especialmente, a personas que están valorando emprender y quieren conocer las posibilidades que ofrece el sistema de franquicia, el taller abordará cuestiones fundamentales antes de poner en marcha un negocio: las opciones de financiación, las garantías para iniciar la actividad, los aspectos jurídicos del contrato de franquicia y las obligaciones fiscales y laborales que implica la gestión empresarial.

Entre las intervenciones, han destacado la ponencia 'No abras una franquicia sin saber esto antes', a cargo de José García, consultor de T4 Franquicias, que ofrecerá claves para analizar una oportunidad de negocio y conocer los compromisos que supone incorporarse a una red de franquicias.

El programa incluye, también, presentaciones de modelos de negocio como el de las tres franquicias premiadas, así como intervenciones sobre financiación, emprendimiento y gestión empresarial.