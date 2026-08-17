Asturias Ganadera pide soluciones ante la falta de agua en los montes

Archivo - Imagen de archivo de Xuan Valladares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El representante de Asturias Ganadera Xuan Valladares ha reclamado al Gobierno del Principado la puesta en marcha de un plan estratégico contra la sequía ante el problema de falta de agua en los montes.

A través de una nota de prensa, Valladares ha advertido de que la escasez de recursos hídricos afecta a los montes de la región y ha aseverado que "como ocurre con los incendios, no basta echar la culpa al cambio climático como si fuera este el gestor de nuestros montes".

En este sentido, ha solicitado un mapa de puntos prioritarios de actuación y ha instado a contar con una partida específica para realizar infraestructuras de cara a los presupuestos de 2027.

Asimismo, el representante de la agrupación ganadera ha planteado la necesidad de habilitar liquidez para las explotaciones del sector. "Esperemos que este gobierno que nos tiene acostumbrados a dar la espalda constantemente al campo asturiano tenga esta vez la visión y la determinación de adelantarse a este problema creciente antes de que tenga consecuencias irreparables", han señalado.