Acción de 'Adopta un humedal' - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), ha puesto en marcha el programa de ciencia ciudadana 'Adopta un humedal', que tiene como objetivo estudiar y proteger siete de estos ecosistemas en Asturias.

La primera acción se ha desarrollado este viernes en la ensenada de Zeluán, en Avilés, con la participación de 50 estudiantes del IES Isla de la Deva que analizarán de la biodiversidad de la zona.

El proyecto se realiza en colaboración con la Universidad de Oviedo, a través del equipo que dirigen los investigadores Eva García Vázquez y Eduardo Dopico Rodríguez. La iniciativa contará inicialmente con la participación de alumnado y profesorado de quince institutos, así como de asociaciones ambientales y sociales, colectivos vecinales, centros de mayores y personas voluntarias. En total, movilizará a más de 500 personas.

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Joaquín Cuetos, y la directora de Ficyt, Mercedes Díaz Somoano, han participado en esta primera actividad, en la que han podido intercambiar impresiones con el alumnado.

La recogida se ha desarrollado con la colaboración de la asociación naturalista Mavea, que desarrolla su actividad en la ensenada de Zeluán. Durante la jornada, los estudiantes han utilizado un kit de voluntariado para recoger muestras de agua y realizar mediciones sobre el terreno. Además, han recabado más agua para su posterior análisis mediante técnicas de ADN ambiental, con el objetivo de investigar la posible presencia del cangrejo señal. Esta técnica permitirá avanzar en el conocimiento de las especies presentes en este espacio natural y contribuir a su seguimiento.

El ADN ambiental es el material genético que los organismos dejan en el medio que habitan, por ejemplo, a través de células, mucosas o restos biológicos. Su análisis permite detectar la presencia de determinadas especies a partir de muestras del entorno, sin necesidad de observar o capturar directamente los ejemplares. Se trata de una herramienta de gran utilidad para el estudio y seguimiento de la biodiversidad.

La iniciativa convierte al alumnado en parte activa de un proceso de investigación real. A través de la ciencia ciudadana, los estudiantes no solo se acercan al trabajo científico y a sus métodos, sino que contribuyen a generar información útil para conocer el medio natural.