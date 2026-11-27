Economía circular. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 1,68 millones en ayudas para financiar 271 actuaciones de ahorro y eficiencia energética y de aprovechamiento de energías renovables por empresas, personas autónomas, particulares, familias y entidades sin ánimo de lucro.

Estas subvenciones movilizarán más de 6,8 millones y se destinarán principalmente a mejorar la eficiencia energética en la industria. En este ámbito, se apoyarán cerca de una veintena iniciativas con más de 1,1 millones para modernizar procesos productivos, instalaciones y equipos, así como para reducir el consumo.

Entre las empresas beneficiarias figuran Bayer Hispania, PMG Asturias Powder Metal, Eumedica Pharmaceuticals Industries, Cementos Tudela Veguín, Mecalux, Glatfelter Sontara Asturias y Performance Specialty Products Asturias.

La convocatoria también respalda el despliegue de la movilidad eléctrica, con 186.661 euros para instalar puntos de recarga para vehículos. Además, reserva 171.700 euros para proyectos de biomasa y 148.500 para una iniciativa de producción de biogás. El programa se completa con actuaciones vinculadas con la geotermia y la energía solar fotovoltaica aislada.

Por tipo de beneficiario, las ayudas se distribuyen entre 40 actuaciones impulsadas por empresas y personas autónomas, que reciben 1.376.749 euros, y otras 231 promovidas por particulares, familias y entidades sin ánimo de lucro, que contarán con una financiación conjunta de 309.294. La resolución sea publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).