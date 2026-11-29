OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha alcanzado un acuerdo con los propietarios de tres parcelas situadas en El Cabañón, en Cancienes, que va a permitir disponer gratuitamente de 2.500 metros cuadrados de terreno para poder acondicionarlos como zona verde de uso público, y como espacio de encuentro y disfrute de las vecinas y vecinos.

Los terrenos, calificados como suelo susceptible de desarrollo residencial, permanecían sin desarrollar, y presentaban un estado de abandono que ocasionaba molestias a los residentes, debido a la acumulación de maleza, los problemas de salubridad y el deterioro de la imagen del entorno.

Ante esta situación, el Ayuntamiento inició los correspondientes expedientes administrativos para exigir a los titulares el cumplimiento de las obligaciones de conservación y, paralelamente, abrió una vía de negociación que ahora ha permitido alcanzar un acuerdo.

Los propietarios se comprometen a limpiar y acondicionar inicialmente las parcelas, y ceder su utilización pública y mantenimiento al Consistorio mientras no decidan desarrollar urbanísticamente los terrenos.

De esta forma, Corvera gana un nuevo espacio verde sin necesidad de adquirir los terrenos ni realizar inversiones en infraestructuras permanentes. A cambio, los propietarios quedan eximidos de las obligaciones de conservación durante la vigencia del acuerdo, según han informado desde el Ayuntamiento.

El acuerdo establece que, si los propietarios deciden iniciar la construcción de viviendas, deberán comunicarlo al Ayuntamiento con una antelación de tres meses y solicitar la correspondiente licencia urbanística. En ese momento, el Consistorio dejará de disponer de las parcelas. Por este motivo, las actuaciones municipales se limitarán a elementos fácilmente desmontables, sin ejecutar construcciones ni instalaciones permanentes.