Más de medio millón de personas utilizan ya el billete único CONECTA para viajar por Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tarjeta Conecta, el billete único del transporte público impulsado por el Gobierno de Asturias, cuenta ya con 512.171 titulares, más de la mitad de la población asturiana, desde su puesta en marcha hace poco más de tres años. La previsión del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) es cerrar este ejercicio con más de 60 millones de desplazamientos en sus servicios de autobús.

Según ha informado el Principado, ocho de cada diez viajes en transporte público se abonan actualmente con esta tarjeta, que permite desplazarse por Asturias con un gasto máximo de 20 euros al mes. Desde el pasado 1 de octubre, el Principado redujo este límite desde los 30 euros anteriores, una medida que se mantendrá en el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027.

Conecta está presente en todos los concejos y más de un tercio de sus titulares tiene menos de 30 años. Además, cerca de 120.000 usuarios superan los 65 años. Casi el 60% de las personas titulares son mujeres.

El crecimiento de su uso ha ido acompañado de mejoras en la oferta de transporte. Durante este año, el CTA ha puesto en marcha 21 nuevos servicios y hasta octubre había añadido 17.520 frecuencias a líneas existentes. Las actuaciones se han distribuido por las tres grandes áreas territoriales: ocho en la zona central, nueve en el occidente y cuatro en el oriente.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha destacado que la tarjeta permite avanzar hacia una movilidad más accesible y sostenible y ha defendido el mantenimiento del límite mensual de 20 euros.