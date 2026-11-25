OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado licitar por 4.230.042 euros el servicio de explotación, mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y depuración de la cuenca del río San Claudio, en Oviedo.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años y podrá prorrogarse por un máximo de tres años adicionales. El objetivo es garantizar el funcionamiento continuo de las instalaciones y mantenerlas en buenas condiciones, asegurando tanto el tratamiento adecuado de las aguas residuales como el cumplimiento de las autorizaciones de vertido, en las instalaciones auxiliares y en los efluentes finales de la estación depuradora.

Este sistema presta servicio a la zona oeste de Oviedo y a los núcleos rurales de la cuenca del arroyo San Claudio. Según han informado desde Cadasa a través de una nota de prensa, su mantenimiento resulta fundamental para asegurar la correcta depuración de las aguas residuales, proteger los recursos hídricos y preservar la calidad ambiental del entorno.

El sistema de saneamiento y depuración de la cuenca del río San Claudio está formado por la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Claudio, cuatro aliviaderos y una red de colectores de algo más de cuatro kilómetros de longitud. La depuradora, situada en la carretera de Sendín-San Claudio, trata las aguas residuales de la zona oeste de Oviedo y de los núcleos rurales de la cuenca del arroyo San Claudio. Sus instalaciones están diseñadas para atender a una población de 130.283 habitantes equivalentes.

La comisión delegada también ha acordado elevar a la Junta Gobierno la incorporación del Ayuntamiento de Morcín al Consorcio de Aguas de Asturias. Con la entrada de Morcín, Cadasa estará integrada por 40 ayuntamientos, además del Gobierno de Asturias y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.