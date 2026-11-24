Archivo - Concentración durante la huelga del profesorado asturiano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza Asturias ha valorado la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del real decreto que permite a las comunidades autónomas crear especialidades docentes para lenguas no oficiales con protección legal, como el asturiano y el gallego-asturiano, y ha reclamado al Gobierno autonómico que desarrolle cuanto antes la normativa necesaria para hacerlas efectivas.

El sindicato considera que este avance responde a una reivindicación del profesorado que se prolonga desde hace décadas y que permitiría mejorar la estabilidad laboral y el reconocimiento profesional de quienes imparten estas materias. Según CCOO, la situación de precariedad de estos docentes se arrastra desde hace más de 40 años y afecta a cientos de profesionales.

La organización sindical ha recordado que en los últimos meses ha participado en movilizaciones junto a ADAE para reclamar el reconocimiento de estas especialidades. También ha destacado la participación de su secretario general en Asturias, Borja Llorente, en la mesa de negociación del Ministerio de Educación celebrada el pasado mes para defender esta reivindicación.

Tras la aprobación estatal, CCOO considera que corresponde ahora al Principado regular los procedimientos de acceso a las nuevas especialidades y los temarios correspondientes. El sindicato ha advertido de que el avance no debe quedar paralizado por demoras administrativas y ha pedido que se actúe con rapidez para que el profesorado pueda acceder a los derechos vinculados a este reconocimiento.

CCOO ha reconocido asimismo el trabajo del profesorado de asturiano y gallego-asturiano, así como el de ADAE y otras personas y organizaciones implicadas en la defensa de estas enseñanzas.