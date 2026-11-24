OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico y el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PCTE, Ástor García, han coincidido este martes en la necesidad de defender los servicios públicos más allá de las elecciones del 29 de noviembre ya que han advertido de que "la sanidad, la educación, los cuidados, las pensiones públicas están en juego y la mejor manera de defenderlos es ir a votar".

José Manuel Zapico ha manifestado que los sindicatos "no esperan nada de la derechona" y ha indicado que PP y Vox saben que "les tienen enfrente porque defienden la vida digna para todas las personas desde que nacen hasta que mueren".

"Saben que defendemos la sanidad, la educación, los cuidados con condiciones de trabajo, dignas y de la derechona desde el sindicato no esperamos nada. Y lo que sí esperamos es que la gente el domingo vaya a votar en defensa propia para ganar un país. Tenemos que seguir avanzando en derechos", d

García por su parte ha indicado que las reuniones que están manteniendo con las diferentes organizaciones de cara al 29 de noviembre están siendo de mucho interés y están sirviendo para conocer también cuáles son los planteamientos y la idea que ellos tienen un poco del futuro que nos espera a partir del día 29.

"Nosotros estamos trasladando con mucha claridad que tenemos claro que después del día 29 gobierne quien gobierne va a ver que estar preparados y preparadas para responder en la calle y en los centros de trabajo a todo tipo de agresiones que puedan venir, independientemente de quienes tengan el gobierno", ha indicado.

PERMISO POR DUELO

Por otra parte, ha valorado positivamente la propuesta de ampliar a diez días el permiso por duelo, al considerar que se trata de una medida que ayudará a las personas trabajadoras a afrontar la pérdida de un ser querido.

No obstante, ha ironizado con que al sindicato le gustaría que el PSOE estuviese "todos los años en campaña electoral", ya que, según ha señalado, algunas medidas que CCOO reclama durante años terminan materializándose cuando se aproximan las elecciones.