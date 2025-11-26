COAG critica la ausencia de la Consejería de Medio Rural en las XIX Jornadas Estatales del Sector Apícola en Oviedo

Archivo - Panal de abejas - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

COAG ha criticado este miércoles la ausencia de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado en las XIX Jornadas Estatales del Sector Apícola que se celebrarán 27, 28 y 29 de noviembre en Oviedo, "pese a que han sido invitados en tiempo y forma", lo que demuestra, a su juicip, "un desprecio al sector".

El encuentro arrancará a las 9.00 horas con el acto de inauguración y en él participarán el secretario general de COAG Asturias, David Pérez Naya; un representante del sector apícola de COAG, Pedro Loscertales; y el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Oviedo, Daniel Tarrio.

Habrá ponencias y exposiciones de experiencias relacionadas con la actividad, y se abordarán los principales desafíos del sector en Asturias, entre ellos la sequía, los incendios forestales, la expansión de la Vespa velutina y el creciente impacto de la varroa.

Según informa la organización agraria en una nota de prensa, a las jornadas asistirán 130 participantes procedentes de las uniones territoriales de COAG de toda España.