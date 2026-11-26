La consejera de Educación, Eva Ledo, en el concurso de tortillas del CIFP de Hostelería y Turismo - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha destacado el aumento de empresas que colaboran con la Formación Profesional (FP) en Asturias, que cuenta actualmente con 6.751 convenios formalizados para acoger la formación práctica del alumnado, de los que más de 6.500 corresponden a empresas. Según ha explicado, la cifra ha crecido en más de 2.000 empresas respecto a hace dos años y refleja la progresiva incorporación de esta modalidad formativa a los centros educativos.

Ledo ha señalado que cada vez son más las empresas interesadas en participar en la formación del alumnado, una colaboración que considera beneficiosa para ambas partes. "Es una oportunidad importante de introducir su propio espíritu, su propia forma de ver la profesión dentro de los centros educativos y, con ello, formar a los profesionales futuros hacia la estrategia que a ellos les puede interesar", ha indicado.

La consejera ha asegurado que, tras el primer trimestre del curso, los centros ya están interiorizando esta modalidad de formación en empresa de forma natural, lo que facilita encontrar puestos para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas. Además de las empresas, también participan ayuntamientos y otras organizaciones que acogen al alumnado.

Así lo ha señalado durante su participación en el concurso de tortillas del CIFP de Hostelería y Turismo, una jornada que ha definido como "lúdica, gastronómica y formativa". Ledo ha valorado que estas actividades supongan un primer acercamiento al mundo profesional y ha destacado que los reconocimientos obtenidos por los participantes pueden convertirse en un elemento destacado de su currículo y carta de presentación al buscar su primer empleo.