Archivo - Dos personas juegan una partida de ajedrez - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vegadeo ha convocado el XXIII Open de Ajedrez Rápido, un certamen con una cuantía de 900 euros en premios. La competición, abierta a cualquier jugador federado o no federado, contará con un límite máximo de 51 participantes por razones de espacio.

El torneo se celebrará los días lunes 28 y martes 29 de diciembre de 2026 a partir de las 18.00 horas. Las partidas tendrán lugar en el Auditorio Félix Menéndez, ubicado en el primer piso de la Casa de Cultura de la localidad, en el número 12 de la calle Alameda.

En cuanto a los galardones, la organización ha establecido premios para el primer, segundo y tercer clasificado de la competición. Asimismo, el certamen entregará distinciones en las categorías de mejor jugador local, mejor jugador mayor de 50 años y mejor jugador menor de 18 años.

Las personas interesadas disponen hasta el domingo 27 de diciembre a las 23.59 horas para formalizar su inscripción, que es de carácter gratuito, según información municipal recogida por Europa Press.