Infiesto, en Piloña - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró la creación de 1.428 sociedades mercantiles entre enero y octubre, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo de 2025. Según ha informado el Gobierno asturiano este sábado a través de una nota de prensa, los datos del Registro Mercantil reflejan el dinamismo del tejido empresarial regional durante los diez primeros meses del año, con una evolución superior a la media nacional (6,7%).

Esta tendencia se vería respaldada, además, por el aumento de la inversión vinculada a los nuevos proyectos empresariales. El capital suscrito para la constitución de sociedades alcanzó los 33,8 millones, frente a los 22,2 registrados entre enero y octubre de 2025, lo que supone un crecimiento cercano al 52 %.

Según el informe de demografía empresarial de Informa D&B, los sectores de la construcción y las actividades inmobiliarias, servicios empresariales y comercio concentran el mayor número de nuevas empresas a nivel nacional, destacan desde el Gobierno autonómico.

En Asturias, la actividad emprendedora durante el mes de octubre estuvo liderada por la construcción y el sector inmobiliario, con 44 nuevas sociedades constituidas; seguidas de la hostelería (20) y los servicios empresariales (13).