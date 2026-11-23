Los debates electorales de RTPA arrancan hoy con los candidatos al Senado y continúan mañana con los del Congreso - RTPA

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) emitirá esta semana dos debates electorales con los candidatos al Congreso y al Senado por Asturias, dentro de su programación especial con motivo de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Los encuentros se celebrarán este lunes y martes y podrán seguirse a través de la televisión, la radio y los canales digitales del ente público.

El primero tendrá lugar este lunes, a partir de las 9.00 horas, en Radio del Principado de Asturias (RPA), con los cabezas de lista de las principales candidaturas al Senado: Silverio Argüelles, del PP; Iván González Espina, de Senado de Progreso; y Sara Álvarez Rouco, de Vox.

El debate, de 90 minutos de duración, se emitirá en una edición especial del programa 'Asturias al día', dirigido y presentado por Roberto Pato. También podrá seguirse en rtpa.es, las redes sociales y la aplicación móvil de RTPA, y se retransmitirá en A7 a partir de las 11.30 horas.

El martes, a las 22.00 horas, A7 emitirá el debate televisado entre los cabezas de lista al Congreso por Asturias de PP, PSOE, Frente Ampliu y Vox. Participarán Ángela Pumariega, Adriana Lastra, Juan Ponte y José María Figaredo, respectivamente, en un encuentro de 90 minutos que también podrá seguirse en RPA y a través de los canales digitales de RTPA.

El debate se celebrará desde el Auditorio del Centro Cultural Óscar Niemeyer de Avilés y estará presentado por el director de los Servicios Informativos de RTPA, Nacho Monserrat, y la redactora Natalia Alonso. Se estructurará en cuatro bloques: economía y empleo; Asturias en España; cambio climático, industria y campo; y derechos ciudadanos. Entre las cuestiones previstas figuran la vivienda, las infraestructuras, los impuestos y la eutanasia.

NOCHE ELECTORAL

RTPA también desplegará una programación especial el domingo 29 de noviembre para informar del desarrollo de las votaciones, las incidencias de la jornada, el voto de los candidatos y las reacciones de las formaciones políticas.

En televisión, el programa especial comenzará a las 19.30 horas en TPA y estará presentado por María Herrero y Beatriz Fernández. En RPA arrancará a las 20.00 horas, con Cristina Natal y Ángeles García al frente. Ambos espacios ofrecerán conexiones con las sedes de los principales partidos en Asturias y Madrid y contarán con mesas de análisis con especialistas en periodismo, sociología y ciencia política.

Además, a partir de las 20.00 horas RTPA difundirá los resultados de la encuesta electoral elaborada por Sigma Dos para las radiotelevisiones autonómicas de la Forta, que incluirá datos específicos de Asturias.