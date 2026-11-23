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OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha publicado su informe 'Previsiones Económicas de Asturias' que, como en ediciones anteriores, ha sido elaborado por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja y cuyas previsiones apuntan a que el PIB asturiano podría crecer en el conjunto de 2026 un 2,2% (2,6% en España), alrededor de medio punto más de lo estimado hace seis meses.

El crecimiento seguiría sustentado, en gran medida, en el consumo privado. En cuanto a 2027, la tasa de crecimiento del PIB podría moderarse hasta el 1,8% (2% en España). Existe una elevada incertidumbre, derivada principalmente de las tensiones geopolíticas y comerciales, que continúan siendo el principal factor de riesgo para el crecimiento económico.

Se estima que el número de ocupados crezca un 0,4% en el promedio de 2026, un aumento sustentado en el sector servicios y que se ha revisado a la baja debido, en gran medida, al peor comportamiento del empleo industrial.

Por su parte, la cifra de parados se mantendría en un nivel similar al de 2025, moderándose el ritmo de aumento de la población activa, lo que mantendría la tasa de paro en el 8,8%. Para 2027, se prevé un aumento del empleo del 1% y una tasa de paro del 8,5% (9,5% en España).

Según las estimaciones de AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el ritmo de crecimiento de la economía asturiana en la primera mitad de 2026 ha sido similar al del segundo semestre de 2025. El PIB creció un 0,5% en el primer trimestre y un 0,6% en el segundo, manteniéndose el aumento de la economía, en términos interanuales, en el 2,2% (2,6% en España).

Desde la óptica de la demanda, el crecimiento continúa sustentado en el consumo privado. Las ventas minoristas han crecido alrededor de un 3% interanual hasta junio, más del doble que en 2025. Sin embargo, la producción industrial de bienes de equipo continúa reflejando la debilidad de la inversión empresarial. Asimismo, la inversión residencial continúa desacelerándose, pero a un ritmo algo menor, con un descenso de las compraventas de viviendas cercano al 5% hasta julio en términos interanuales.

Los precios continúan su tendencia alcista, creciendo casi un 15% en el primer semestre. En lo referente a la demanda exterior, el valor de las exportaciones de bienes ha seguido disminuyendo en la primera mitad de 2026. Hasta junio el valor exportado ha descendido alrededor de un 7% en términos interanuales (2% en España), debido, fundamentalmente, a la disminución en el valor de las exportaciones de hierro y acero (pese al incremento de precios) y, en menor medida, de buques. Por países, entre los principales destinos, destaca el descenso en el valor de las ventas a Francia, Portugal, Italia o Reino Unido.

Por el lado de la oferta, el crecimiento de la economía se apoya sobre todo en el sector servicios, manteniéndose la atonía del sector industrial, tal y como apuntan, entre otros indicadores, el empleo y los índices de producción industrial. En lo que se refiere al mercado de trabajo, la creación de empleo se ha frenado, disminuyendo el número de ocupados un 1,2% en el segundo trimestre, en términos interanuales (2,3% en España), según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Asimismo, el ritmo de afiliación a la Seguridad Social se ha moderado levemente con respecto a los meses finales de 2025, a pesar del fuerte incremento de extranjeros, registrándose un crecimiento en torno al 2%, inferior a la media española. Según la EPA, el descenso en el número de ocupados en el segundo trimestre se ha debido sobre todo a la disminución en la industria manufacturera y en comercio, transporte y hostelería, así como en el número de asalariados, por la caída de la contratación indefinida.

Por su parte, el número de parados ha aumentado y la población activa ha disminuido (por primera vez desde principios de 2023), aumentando la tasa de paro 0,5 puntos en términos interanuales, hasta el 9,1% (9,9% en España).