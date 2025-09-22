Ecovidrio lanza en Asturias una herramienta digital pionera para la gestión de vidrio

Los 78 municipios de Asturias pueden consultar, por primera vez, los datos diarios sobre la gestión de residuos de envases de vidrio en el nuevo portal Ecovidrio Administraciones - ECOVIDRIO

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio, ha presentado en Asturias Ecovidrio Administraciones, una plataforma pionera que proporciona a los equipos municipales información diaria sobre la recogida de vidrio por contenedor en las 78 localidades asturianas. El objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión más transparente, ágil y eficiente.

Según ha detallado la entidad este lunes, la herramienta permite a los municipios consultar el nivel de llenado de los contenedores mediante inteligencia artificial, acceder al censo de contenedores y al histórico de recogida, así como gestionar convenios, solicitudes administrativas y el estado de limpieza, mantenimiento y reparación de los contenedores.

"La transparencia es un pilar fundamental en nuestra relación con la Administración Pública. Con este nuevo portal avanzamos hacia un modelo de gestión más eficiente y promovemos la corresponsabilidad para alcanzar juntos los ambiciosos objetivos que tenemos por delante", ha señalado el director de Estrategia e Innovación de Ecovidrio, Gonzalo De Sebastián.

La plataforma permite, además, integrar toda la información directamente en los sistemas de gestión de las administraciones públicas, facilitando una gestión municipal integral de los residuos de envases de vidrio.