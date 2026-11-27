El Principado finaliza la obra de saneamiento y depuración de La Espina, en Salas, tras invertir 2,13 millones - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras de saneamiento y depuración de La Espina, en el concejo de Salas, tras invertir 2.133.375 euros. La actuación, cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), beneficiará a cerca de 700 habitantes de los concejos de Salas y Tineo, al mejorar el tratamiento de las aguas residuales de varias localidades y reforzar la protección de los recursos hídricos.

La intervención ha incluido la construcción de una depuradora con capacidad para dar servicio a 900 habitantes. La instalación dispone de un sistema de tratamiento biológico por aireación prolongada y otro terciario con filtración más desinfección ultravioleta. También se ha instalado un colector interceptor de unos 500 metros de longitud.

La infraestructura está dimensionada para facilitar la conexión de la red de saneamiento existente en La Espina y permitir, en el futuro, la incorporación de redes secundarias, terciarias y acometidas domiciliarias de los núcleos que todavía necesitan completar su saneamiento.

Inicialmente se incorporarán a la depuradora los vertidos de La Espina y quedará todo listo para incorporar en un futuro la depuración de las aguas residuales procedentes de Bodenaya (Salas) y El Pedregal, Bedures, El Couto, El Espín, La Huergola, La Millariega y La Pereda (Tineo).

La puesta en servicio del sistema permitirá mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales y contribuirá a evitar vertidos sin depurar a los ríos Casandresín y Nonaya. De este modo, la actuación favorecerá la protección del medio acuático y la mejora de la calidad ambiental del entorno.