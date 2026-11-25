El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, presenta en el Consistorio la iniciativa 'Tardeo en beneficio de Carlota', - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado, este miércoles, la iniciativa 'Tardeo en beneficio de Carlota', con la que se busca recaudar fondos para el tratamiento de esta niña asturiana, que tiene síndrome de Cockayne tipo B, una enfermedad ultrarrara y neurodegenerativa.

Pendás, acompañado de la madre de Carlota, ha resaltado que con propuestas como esta, que se va a realizar en las instalaciones del CHAS, se está dando un paso firme para conseguir que la niña tenga una vida completamente normal. "Claro que lo vamos a conseguir", se ha mostrado optimista el edil.

Junto a él ha intervenido el presidente del CHAS, Mario Vigil, quien ha destacado la colaboración de la Fundación Gijón Rural, la Fundación Eduardo Kocina y Gijón Participa a esta causa, que busca más fondos para la investigación y tratamiento de este síndrome.

Asimismo, la iniciativa se llevará a cabo a partir de las 18.00 horas de este próximo jueves. Con ella se quiere dar visibilidad a la realidad de las familias afectadas y movilizar el tejido empresarial, institucional y social asturiano en torno a esta causa.

La madre de Carlota, asimismo, ha explicado que su hija todavía camina, va al cole, es una niña que hace una vida prácticamente normal, pero se enfrentan a que no saben el tiempo que les va a permitir que siga siendo así, porque como es neurodegenerativa, confían en que les dé tiempo a que pueda, en unos tres años, estar preparada la terapia génica.

Durante ese tiempo, persiguen recaudar el dinero necesario para que no se pare el trabajo en los laboratorios. "Por eso es importante que todo el mundo nos conozca", ha llamado la atención la madre de Carlota, que ha agradecido todos aquellos que están colaborando a hacerlo posible. "Llevamos muy poquito y ya hemos recibido un apoyo tremendo", ha destacado.