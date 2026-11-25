Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha rechazado las acusaciones del primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno, Mario Arias, y ha aclarado que no se ha opuesto a su comparecencia sobre el reglamento de Participación Ciudadana, sino que ha planteado que se celebre después de las elecciones del 29 de noviembre.

Suárez ha reclamado al edil que explique por qué pretende modificar el reglamento después de haberlo sometido a información pública y por qué, según sostiene IU, lleva a una comisión un texto distinto al consultado a la ciudadanía.

"No vamos a prestarnos a convertir un asunto grave de gestión municipal en un espectáculo mediático al servicio de sus intereses arbitrarios", ha señalado, que ha acusado a Arias de intentar desviar la atención de su gestión y de descalificar a la oposición en los medios de comunicación.

Alejandro Suárez ha criticado el tono del debate municipal y ha vinculado la candidatura de Arias al Congreso con lo que considera una "escasa dedicación" a sus responsabilidades de gobierno en Oviedo. "En Participación Ciudadana deja demasiadas preguntas sin responder y muy pocos resultados en la relación con el movimiento vecinal y el conjunto de la ciudadanía", ha manifestado.

Suárez ha insistido en que su formación quiere que el concejal comparezca y ofrezca explicaciones "con rigor y con toda la documentación, cuando corresponda". Asimismo, le ha reclamado que aclare los motivos de los cambios en el texto sometido a consulta pública. "La participación ciudadana merece mucho más respeto que el que está demostrando Mario Arias", ha concluido.