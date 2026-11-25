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OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este miércoles un plan municipal de retirada progresiva de pavimentos de caucho en parques infantiles, colegios e instalaciones deportivas, a fin de proteger la salud de los usuarios.

En una nota de prensa, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la campaña 'Parques con salud', presentada por Ecologistas en Acción el pasado 14 de octubre, que alerta sobre los posibles efectos adversos de sustancias presentes en estos materiales, como plastificantes, retardantes de llama y metales pesados.

IU propone elaborar en un plazo de tres meses un inventario de estos pavimentos, con su ubicación, material, antigüedad y estado, así como aprobar un calendario de sustitución con dotación presupuestaria. Para sustituir estos materiales, la coalición de izquierdas propone alternativas naturales como hierba, arena, tierra o madera, "garantizando mediante supervisión técnica la accesibilidad universal y la seguridad frente a caídas".

Asimismo, plantean gestionar adecuadamente los materiales retirados conforme a la normativa de residuos e incorporar sombra, arbolado y superficies permeables en cada intervención, contribuyendo a combatir el calor extremo y mejorar la habitabilidad y el bienestar en parques, patios y espacios deportivos.