Archivo - Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto acogerá este próximo martes un concierto de Jazz en el Centro, con motivo de su 30 aniversario.

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), la temporada de Jazz en el Centro, iniciada el pasado 22 de octubre, dará el concierto aniversario 'Tributo a Lee Morgan', a cargo de la formación Aitor Herrero Quartet, a las 19.30 horas.

Organizado desde el Taller de Músicos, este programa musical de la FMC lleva con programación ininterrumpida de jazz y unas 700 actividades a lo largo de estos 30 años, entre ellas más de 330 conciertos, talleres, masterclass, proyecciones, conferencias y exposiciones.

Las entradas están disponibles online y, a partir de este martes, en taquilla, desde las 17.00 horas, con un precio de tres euros y de 1,50 euros para menores de 31 años, esta última tarifa solo en taquilla).

Asimismo, la temporada se cerrará el próximo día 2, con el Abe Rábade Trío, del pianista y compositor gallego, que presenta su disco 'Tempo de cor', un álbum temático sobre la psicología del color.