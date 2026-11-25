La Diputada De IU-Convocatoria Por Asturies Delia Campomanes. - IU

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Vivienda de Asturias ha concluido su tramitación en ponencia parlamentaria y queda lista para su elevación al Pleno de la Junta General, donde se someterá a votación en las próximas semanas. La diputada de IU-Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha celebrado este miércoles el avance y ha asegurado que la mayoría progresista está garantizada para sacar adelante la norma.

"Tenemos ya la ley casi aprobada", ha afirmado Campomanes, quien ha destacado que la ponencia ha culminado sus trabajos después de varios meses de estudio y de las discrepancias mantenidas con PP y Vox durante la tramitación.

La diputada ha criticado lo que considera un "intento de bloqueo y de dilatación por parte de la derecha en bloque" y ha acusado a los grupos de la oposición de tratar de paralizar una ley que, a su juicio, beneficia a la mayoría social asturiana y entra en conflicto con los intereses de las empresas constructoras.

La norma plantea un cambio de enfoque en las políticas de vivienda, con un modelo centrado en los derechos sociales y una mayor intervención pública. Entre sus objetivos figuran blindar la vivienda protegida, impulsar el crecimiento del parque público y establecer mecanismos para garantizar que las viviendas protegidas cumplen efectivamente la finalidad para la que fueron calificadas.

Con el cierre de la ponencia, solo queda pendiente la votación en el Pleno de la Junta General, que Campomanes prevé que pueda celebrarse en las próximas semanas.