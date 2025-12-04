El plan 'Incorpórate al agro' suma 193 nuevos profesionales al sector

Archivo - Unión de Uniones pide que se "midan" las decisiones políticas para que los aranceles no afecten al mercado - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este jueves la segunda resolución de las ayudas que han facilitado la entrada en la actividad agrícola y ganadera de 193 personas a través del plan 'Incorpórate al agro', impulsado por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

La segunda convocatoria, abierta entre el 1 de abril y el 1 de junio, recibió 145 solicitudes, de las cuales 121 fueron evaluadas favorablemente. Para esta resolución se han destinado 3 millones, que permitieron aprobar la ayuda a 33 jóvenes (18 mujeres y 15 hombres) y a 9 personas de 41 a 56 años que se incorporan por primera vez como profesionales agrícolas o ganaderos (7 mujeres y 2 hombres). El resto de solicitantes queda en lista de espera.

Con esta publicación se completan los dos procesos de la primera convocatoria del plan Incorpórate al agro, cuyo balance es muy positivo: 193 personas han recibido apoyo para incorporarse a la actividad agraria, 134 jóvenes y 59 nuevos profesionales, de los cuales 107 son mujeres. La ayuda media que han recibido alcanza los 67.000 euros

En total, este año se han movilizado 13 millones, cuatro más de los previstos. Aun así, no ha sido posible atender todas las solicitudes. Por este motivo, el Gobierno de Asturias trabaja ya en una segunda edición del plan, para seguir apoyando a quienes apuestan por desarrollar su actividad profesional en el sector, según ha informado el Ejecutivo regional.