El candidato de Podemos al Congreso por Asturies, Manuel Pravia, y la coordinadora de la formación, Olaya Suárez, han mantenido este martes un encuentro con Luis Fernández, Paz Fernández y Javier López, representantes de Asturias Laica. - PODEMOS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos al Congreso por Asturias, Manuel Pravia, y la coordinadora de la formación, Olaya Suárez, han mantenido este martes un encuentro con representantes de Asturias Laica para conocer las reivindicaciones del colectivo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Pravia ha señalado que existe una amplia coincidencia entre sus peticiones y el programa electoral de Podemos y ha asegurado que la formación asume también el resto de las 17 propuestas planteadas por la organización.

Entre las medidas compartidas figuran la laicidad en la educación, incluida la supresión progresiva de los conciertos educativos; la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y otras confesiones religiosas; la eliminación de ventajas jurídicas, fiscales y educativas de las instituciones religiosas; la reversión de bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia católica y la reparación de las víctimas de abusos sexuales en su seno.

Por su parte, Suárez ha advertido de que, a su juicio, se está hablando poco del "fanatismo religioso que acecha a nuestras instituciones" y ha reafirmado el compromiso de Podemos con el laicismo. Ambos representantes han llamado a votar el próximo domingo "contra las imposiciones dogmáticas y los privilegios de la Iglesia".