El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, durante su visita a la mina de Vega de Rengos. - PP

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado al Gobierno del Principado que autorice la reanudación de la actividad de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, donde la empresa TYC Narcea tiene pendiente la puesta en marcha de su proyecto de explotación.

El dirigente popular ha realizado estas declaraciones durante una visita a las instalaciones junto al alcalde del municipio, José Luis Fontaniella, después de que este miércoles se ejecutasen los despidos de diez de los once trabajadores que todavía permanecían en la empresa.

La explotación permanece sin actividad extractiva desde el accidente laboral mortal ocurrido en noviembre de 2025. Su reactivación está pendiente de completar los trámites administrativos y obtener las autorizaciones necesarias. Queipo ha responsabilizado tanto al Gobierno asturiano como al Instituto para la Transición Justa (ITJ) del retraso y ha acusado a este último de haber dejado caducar un expediente y de no dar respuesta a la empresa.

El presidente del PP ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, que explique por qué no se concede el permiso de explotación a TYC Narcea, que, según ha defendido, está preparada para retomar la actividad. "Un Gobierno no está para esto, está para dar soluciones y para dar oportunidades a su tierra", ha afirmado. También ha acusado a Barbón y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantener una alianza para que la mina siga cerrada.

Queipo ha defendido la importancia de recuperar la explotación por su capacidad para generar empleo y actividad económica en el suroccidente y ha asegurado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, el PP trasladará la necesidad de facilitar los permisos para su puesta en marcha.

Por su parte, Fontaniella ha lamentado que el Ayuntamiento tenga que reclamar al Principado que "deje trabajar a la gente" y ha señalado que TYC Narcea aspira a crear más de 200 puestos de trabajo en Cangas del Narcea. El alcalde ha criticado la falta de avances que aprecia en las administraciones y ha reiterado su apoyo a los trabajadores y las empresas de la comarca.