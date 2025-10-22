El PP pide "restricciones firmes" que eviten la entrada de animales de zonas con riesgo de Dermatosis Nodular

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz adjunto del PP de Asturias en la Junta General, Luis Venta Cueli, acusó al Gobierno de Adrián Barbón de "abandonar a los ganaderos asturianos y poner en riesgo a toda la cabaña ganadera de vacuno" al permitir la entrada de animales procedentes de zonas de riesgo de padecer Dermatosis Nodular Contagiosa.

Venta advirtió de que las cuarentenas de 21 días que plantea el Ejecutivo autonómico son del todo insuficientes para garantizar la seguridad sanitaria del sector.

"No basta con poner parches: hay que impedir la entrada de animales procedentes de territorios con riesgo de presencia de virus. Cualquier otra decisión es una temeridad", señaló.

El diputado popular considera que el Gobierno de Barbón "vuelve a hacer un paripé mientras mira hacia otro lado ante un problema que puede tener consecuencias devastadoras para la ganadería asturiana". En contraste, Cantabria ya ha adoptado medidas más estrictas y preventivas, "porque allí sí se están tomando en serio la protección de sus ganaderos", ha subrayado.

"No puede ser que las restricciones más exigentes sean para los ganaderos asturianos, donde todavía no se ha detectado la presencia de virus circulante, tal y como ayer se lo exigieron las organizaciones agrarias", recordó Venta.

Por ello el diputado del PP insiste en que "el Principado debe rectificar de inmediato y aplicar restricciones firmes sobre todo a la entrada de animales de zonas de riesgo".