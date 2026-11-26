Un laboratorio de la Fundació Pasqual Maragall. - FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha valorado este jueves las cifras del gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna, que reflejan un incremento del 23,8% en Asturias, hasta los 381,3 millones de euros.

En unas declaraciones a los medios, el consejero ha atribuido estas cifras a las políticas de transformación del tejido económico asturiano, como el calendario de convocatorias, la creación de la agencia Sekuens, el contrato programa con la Universidad de Oviedo, el convenio con Idonial, la creación de empresas de base tecnológica, o los programas de retención y atracción de talento.

Así, el consejero ha explicado que el principado ha impulsado una serie de reformas y de programas que se han ido alineando para que esta inversión no solo crezca, sino que "se transforme en capacidad productiva" y permita "atraer y retener talento".

Los datos conocidos ayer reflejan, según el consejero, que no se trata de "un buen año aislado", sino que se acumulan tres ejercicios creciendo por encima de la media española. Desde 2019, cuando se creó la consejería, "casi se ha duplicado" la inversión en I+D, ha destacado.

Así, ha explicado que en 2023, el gasto en estos sectores alcanzó en el Principado los 279 millones, un aumento del 28,1% respecto al año anterior. Ese incremento ya representó la mayor subida internanual en 23 años y la segunda mayor entre las autonomías. Con los datos de 2025, la inversión en I+D ha pasado de 279 a 381,3 millones, un 36,7% más, frente al 13,1 % de España. En ese mismo periodo, Asturias ha elevado su peso en el gasto nacional del 1,3% al 1,5%.

El avance también se refleja en el personal dedicado a actividades de I+D, que aumentó un 6,7%, por encima del 5,1% nacional, con algo más de 5.600 contratos a tiempo completo, 355 más que en 2024. De ese total, 4.057 corresponden a personal investigador.

"Queremos que la inversión en I+D impulse la generación de conocimiento científico-tecnológico, su transferencia y la innovación, para que las empresas sean más competitivas y nuestra economía pueda atraer más inversiones y generar empleo de calidad", ha precisado Sánchez.

"Pretendemos que quien así lo desee pueda desarrollar aquí su carrera científica y que el tejido empresarial tenga capacidad para convertir el conocimiento en nuevos productos y mejores procesos industriales. Para eso es importante que, junto con la inversión, crezcan también los equipos que hacen posible la investigación, la transferencia de resultados y las empresas innovadoras", ha agregado.