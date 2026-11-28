Agentes medioambientales - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno asturiano y el Instituto Asturiano de Administración Pública 'Adolfo Posada' han publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la convocatoria de 76 plazas de Agentes Medioambientales. Según el Gobierno asturiano, la medida supone un hito al tratarse de la primera oposición de acceso al grupo B conforme a lo establecido en las leyes de Empleo Público y de Agentes.

De acuerdo con la resolución, consultada por Europa Press, el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, es decir a partir de este sábado. Por ello, el plazo finaliza el miércoles 30 de diciembre de 2026.

El Ejecutivo autonómico ha destacado que esta convocatoria refuerza el reconocimiento de estos profesionales como personal técnico especializado y consolida su régimen profesional.

Asimismo, señala que la iniciativa fortalece su seguridad jurídica como agentes de la autoridad y colaboradores de la Policía Judicial en el desempeño de las funciones que tienen legalmente atribuidas.

Respecto al proceso selectivo, el Gobierno asturiano ha detallado que constará de pruebas físicas y una exigente preparación técnica. Dicha preparación estará basada en un amplio programa de materias que refleja la diversidad y complejidad de las funciones del cuerpo, entre las que figuran la vigilancia, inspección y custodia del medio natural, la protección de la biodiversidad y la investigación.

Por último, el Gobierno asturiano explica que el proyecto de presupuestos destina a este servicio un cinco por ciento más que este año. Con este incremento, el Gobierno de Asturias pretende reforzar la plantilla y mejorar los medios para avanzar en la profesionalización de un cuerpo que desempeña un papel cada vez más relevante en la conservación, la seguridad y las emergencias.