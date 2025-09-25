El Principado publica las normas reguladoras de la nueva campaña de extracción de percebe

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha aprobado mediante resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) las normas que regularán la campaña de extracción de percebe 2025/2026 en el litoral asturiano, en el marco de los planes de gestión de las cofradías de pescadores.

La campaña dará comienzo el 1 de octubre y finalizará el 30 de abril de 2026, salvo en el plan de gestión de Cabo Peñas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026. La actividad estará limitada a las horas diurnas, dos horas antes de la bajamar y una hora posterior a la bajamar, y quedará prohibida durante fines de semana y festivos.

El cupo máximo de captura será de 6 kilos por día y en una sola marea, ampliándose a 8 kilos entre el 11 de diciembre y el 2 de enero, así como durante toda la campaña en Cabo Peñas. Solo podrá extraer y transportar el cupo cada mariscador autorizado, salvo en situaciones excepcionales.

La talla mínima del percebe se establece en 18 milimetros y al menos el 60% del peso de las "piñas" deberá cumplir este requisito. El pesaje deberá realizarse en las cuatro horas posteriores a la bajamar, y se permitirá comercializar la captura fuera de la cofradía que la haya pesado.

El número máximo de mariscadores para esta campaña será de 274, distribuidos en 10 planes de gestión, con una reserva del 75% de las plazas para mariscadores locales.

Se exigirá un mínimo de 20 jornadas de actividad para optar a la renovación de licencia en la campaña 2026/2027, salvo casos justificados. Las solicitudes deberán presentarse antes del 10 de octubre de 2025.

La bistoncia o cavadoira será el único instrumento autorizado para la extracción, que deberá realizarse a pie en la zona intermareal, prohibiéndose expresamente el uso de espejos desde embarcaciones.

Se permitirá la compatibilidad del marisqueo de percebe con otras actividades pesqueras en días distintos, como las artes menores de anzuelo o la pesca de la angula, previa autorización. El uso de artes como la beta o la nasa estará sujeto a condiciones específicas según el plan de gestión.