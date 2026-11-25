Archivo - Rueda de prensa del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, en la Casa del Pueblo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Socialista en la Junta General Monchu García ha criticado este miércoles las dificultades que, a su juicio, ha puesto el Partido Popular durante la tramitación de la Ley de Vivienda de Asturias, cuya ponencia ha concluido esta tarde sus trabajos.

García ha calificado de "bastante calamitosa" la tramitación de la norma y ha acusado a los populares de defender un modelo de vivienda "que va más por el negocio que por el derecho". Frente a ello, ha reivindicado una ley que permita desarrollar el derecho a una vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución.

El diputado socialista ha explicado que, tras el cierre de la ponencia, el dictamen deberá elevarse a la comisión correspondiente para su aprobación y posterior remisión al Pleno, donde espera que pueda aprobarse definitivamente "pronto".