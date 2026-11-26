Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha mostrado este jueves su satisfacción por el compromiso del equipo de gobierno para estudiar posibles soluciones que permitan mejorar la circulación en la plaza de Occidente. Según Fernández Llaneza, se trata de una iniciativa planteada por el PSOE en la Comisión de Urbanismo.

El socialista ha explicado que llevaron esta cuestión a la comisión municipal ante la necesidad de analizar las posibilidades de intervención en un punto relevante para la movilidad de la zona oeste de Oviedo.

El objetivo es encontrar una solución que permita ordenar mejor el tráfico, mejorar la fluidez de la circulación y reforzar la seguridad vial, ha indicado.

El portavoz socialista ha señalado que la plaza de Occidente presenta condicionantes técnicos que obligan a estudiar detenidamente cualquier posible actuación. Entre ellos, ha destacado el importante desnivel existente en la calle La Coruña, una circunstancia que condiciona las conexiones y los movimientos del tráfico y que dificulta encontrar una solución sencilla desde el punto de vista de la geometría y la seguridad vial.

"Creemos que es necesario estudiar cómo podemos mejorar la plaza de Occidente. No se trata de plantear una intervención sin tener en cuenta las características del entorno, sino de analizar las distintas posibilidades y encontrar una solución que sea técnicamente viable", ha señalado Fernández Llaneza.

Ha valorado que el equipo de gobierno haya aceptado estudiar su propuesta en la Comisión de Urbanismo. "Para nosotros es importante que estas cuestiones se aborden y que las iniciativas que planteamos tengan recorrido. La plaza de Occidente necesita que se estudien alternativas para mejorar su funcionamiento y creemos que este compromiso es un primer paso para avanzar en esa dirección", ha afirmado. Fernández Llaneza ha insistido en que las dificultades técnicas no deben servir para dejar de buscar soluciones.