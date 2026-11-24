Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo reiterará en el próximo Pleno su propuesta para reforzar el compromiso municipal con la lucha contra la violencia de género, después de que el equipo de gobierno haya rechazado este martes en comisión las dos proposiciones presentadas por PSOE e IU con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La concejala socialista Marisa Ponga ha lamentado que la respuesta de la responsable municipal de Políticas Sociales se haya centrado en responsabilizar a los grupos de la izquierda de obstaculizar cualquier posibilidad de acuerdo por el mero hecho de presentar iniciativas, acusándoles incluso de utilizar a las mujeres para hacer política.

Ponga ha indicado que "es aberrante que se reproche a la oposición la rotura de un consenso que el PP ni siquiera ha buscado porque ni se ha molestado en presentar un texto".

La edil socialista, Marisa Ponga ha criticado especialmente que, en su intervención, la concejala de Políticas Sociales haya evitado cualquier referencia a los posicionamientos de la extrema derecha, cuyos planteamientos negacionistas sobre la violencia de género están contribuyendo de manera decisiva al retroceso de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista, así como al avance de una corriente involucionista en nuestro país.

"Resulta especialmente preocupante que, ante estos discursos, la respuesta del equipo de gobierno sea atacar a las fuerzas políticas de izquierda que reclaman un mayor compromiso municipal, en lugar de señalar con claridad el peligro que representan las posiciones negacionistas. ¿De qué lado está el PP?", se ha preguntado Ponga.