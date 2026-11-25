Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez ha reclamado este miércoles que en equipo de gobierno local amplíe la oferta y capacidad de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas (Taller 3) en la próxima licitación ante una demanda que, ha asegurado, supera las plazas disponibles y deja a 187 personas en lista de espera.

"No se trata simplemente de renovar un contrato, sino de preguntarnos si el servicio que estamos ofreciendo responde a la demanda real de Oviedo. Y los datos dicen que tenemos un margen importante de mejora", ha destacado.

La edil socialista ha pedido que el futuro contrato contemple el incremento de grupos y plazas y que se estudie, si fuera necesario, la incorporación de nuevos locales municipales para desarrollar las actividades.

Sánchez se ha referido a los datos de las listas de espera del curso 2026-2027, que reflejan 226 solicitudes sin plaza, correspondientes a 187 personas distintas. Unas cifras que, a su juicio, ponen de manifiesto el interés de la ciudadanía por esta oferta pública de formación artística, pero también las limitaciones de un servicio que "no está dando respuesta a toda la demanda existente".

"'Taller 3' es un proyecto educativo y cultural consolidado, con una importante aceptación entre los vecinos y vecinas de Oviedo, pero no podemos conformarnos con que casi 200 personas se queden fuera porque la oferta de plazas no es suficiente", ha dicho.

Según ha expuesto, el desglose de los listados publicados por la Escuela evidencia que "la mayor parte de las solicitudes sin atender" se concentra en las enseñanzas de Artes Plásticas, impartidas en la sede de Pedro Masaveu. Este ámbito acumula 185 solicitudes en lista de espera.

Sánchez ha detallado que Cerámica es la disciplina con mayor saturación, con 84 solicitudes sin plaza. Le sigue Pintura, con 57 solicitudes; Escultura registra otras 27, mientras que Diseño-Serigrafía y Encuadernación suman nueve y ocho solicitudes, respectivamente. Las disciplinas escénicas, impartidas entre el Teatro Pumarín y Pedro Masaveu, acumulan otras 41 solicitudes pendientes: 16 en Teatro, 14 en Danza Teatro y 11 en Expresión Dinámica.

La edil considera que "el Ayuntamiento tiene que estar a la altura de ese interés y facilitar que más personas puedan acceder a estas actividades".

La concejala socialista ha insistido en que la próxima contratación debe servir para revisar la capacidad actual de la Escuela y planificar su crecimiento a partir de las necesidades detectadas. En este sentido, ha reclamado que el equipo de gobierno realice una evaluación detallada de las listas de espera antes de definir las condiciones del nuevo pliego y estudie las posibilidades de ampliar los grupos, reforzar los horarios y habilitar nuevos espacios.

"Si las instalaciones actuales son un obstáculo para abrir más grupos, el Ayuntamiento debe explorar la posibilidad de adscribir otros locales o equipamientos municipales. Tenemos espacios públicos que pueden contribuir a extender esta actividad y facilitar que llegue a más barrios", ha explicado.